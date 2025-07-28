マーベル・スタジオによる「ファンタスティック４」待望の第1作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』の公開直前イベントを開催！作品のテーマカラーである“ブルー”をポイントとした衣装に身を包んだ坂本真綾さん、岩崎正寛さん、楠大典さん、上田麗奈さんら豪華日本版声優陣が登壇されました。さらにマーベルファンのせいや(霜降り明星)さん、ウルフ アロンさん、西野七瀬さんが一同に集い、映画の公開と、マーベル・