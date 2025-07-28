【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Wrigley Fieldで公演を行ったK-POPアーティストは、ATEEZが2組目 ATEEZが、7月26日（現地時間）に、米・シカゴ「Wrigley Field」にて『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』を開催した。 公演が開催されたWrigley Fieldは、ATEEZが初めて訪れたスタジアム会場。なお、Wrigley Fieldで公演を行ったK-POPアーティストは、ATEEZが2組目となる。 この日の公演でATEEZ