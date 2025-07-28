◆ヴィッセル神戸３０周年記念チャリティーマッチ「ＦＲＩＥＮＤＬＹＭＡＴＣＨ」神戸１―３バルセロナ（２７日、ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１神戸のクラブ創設３０周年を記念して行われた試合は、バルセロナが３得点を奪って勝利した。２５日に、２７年１月からの加入内定と今季の特別指定選手承認が発表された、順大在学中のＤＦ入江羚介も、デビュー。後半３３分から左ＳＢで出場し、「サッカー選手冥利（みょうり）に尽き