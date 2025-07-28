¢£¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¥Ñー¥È2¡£³¤¤¬åºÎï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«±Ç¤¨¤¿¡£»Ð¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤Î¡È¤Þ¤ë¤Ç¥Çー¥È¡É¤Ê¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①② Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ »³ÅÄ¤Ï¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¥Ñー¥È2¡£³¤¤¬åºÎï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«±Ç¤¨¤¿¡£»Ð¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ Ë¹»Ò¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¥³ー¥Ç¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤ä¶õ¤ò¥Ð