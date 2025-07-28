◆第７３回クイーンＳ・Ｇ３（８月３日、札幌競馬場・芝１８００メートル）シンティレーションと１着同着だった２走前の小倉牝馬Ｓで重賞初制覇を決めたフェアエールング（牝５歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ）が充実期を迎え、重賞タイトルの上乗せを狙う。３走前の福島記念で牡馬相手に２着と好走すると、前走の福島牝馬Ｓまで重賞で３戦連続連対と安定感が出てきた。和田正調教師は「７月１９日に（札幌で）見