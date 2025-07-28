◆第２５回アイビスサマーダッシュ・Ｇ３（８月３日、新潟競馬場・直線芝１０００メートル）コラソンビート（牝４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父スワーヴリチャード）は、前走の安達太良Ｓで昨年の報知杯フィリーズレビュー以来の馬券圏内となる３着。復活のきっかけをつかんだと言える。２３年の京王杯２歳Ｓを２歳コースレコードで快勝。早い時期からスピード能力の高さを見せており、前走は初めての１２００メートルだった。