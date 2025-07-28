スターバックスコーヒージャパンは8月1日、桃を使った3種のドリンクを発売する。一部店舗を除く全国の「スターバックス」で取り扱う。〈販売ラインアップ〉〈1〉チラックス ソーダ ピーチ〈2〉クラフト ジューシー ピーチ ティー〈3〉ヘブンリー ピーチ フラペチーノ「チラックス ソーダ ピーチ」「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」各商品の詳細は以下の通り。価格表記はすべて税込。◆チラ