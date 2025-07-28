【アイカツアカデミー！配信部「プレゼンテーションライブ」】 開催:9月20日19時 会場：渋谷GRIT 料金： 通常チケット4,500円より 配信チケット2,500円 「アイカツアカデミー！」は、渋谷道玄坂の渋谷GRITにて、9月20日19時に初の単独リアルライブ開催する。この発表は「アイカツアカデミー！」1周年のスペシャル番組「【デミ