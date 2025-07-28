かっぱ寿司は7月31日から9月17日までの間、「本格ラーメンシリーズ」の第33弾として、「栄屋本店」監修の3品を全店で販売する。「栄屋本店」は、山形発祥の猛暑対策グルメ「冷しらーめん」発祥の店。香り豊かなごま油と和出汁を組み合わせた“元祖冷しらーめん”の味わいが手軽に楽しめる。かっぱ寿司「栄屋本店」監修の冷しらーめん発売〈「栄屋本店」監修商品概要〉販売期間は7月31日から9月17日まで。一部の改装中店舗を除く全