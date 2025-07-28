【モデルプレス＝2025/07/28】ボーイズグループ・OWV（オウブ）とOCTPATH（オクトパス）が神奈川・横浜BUNTAIにて開催する史上初の連動型2DAYSワンマンライブ『TWO THRONE』（12月13日・14日）。7月26日・27日の2日間にわたり、同ライブのコンセプトティザーが解禁された。【写真】OWV＆OCTPATH、12人集合ショット◆OWV＆OCTPATHライブ、コンセプトティザー解禁本映像には「TWO THRONE」のタイトル通り 「王座」 が登場。また、そ