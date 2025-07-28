陸上の全国高校総体４日目（２８日、ホットスタッフフィールド広島）、女子８００メートルのタイムレース決勝で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）が新たな勲章を手にした。２６日の１５００メートルタイムレース決勝では４分１１秒３８で日本勢トップの３位に入るも、８００メートルで２連覇を果たした５日の日本選手権後は左ヒザを痛めたという。ポイント練習などを思うように積めなかったが「走らないという選択