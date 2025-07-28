ナスカの地上絵を調べている山形大学の研究グループが、新たに２４８点の地上絵を発見したと発表しました。 【写真を見る】かわいいネコも！？山形大学がナスカの地上絵を新たに248点発見・確認絵の意味はメッセ―ジ性と物語性とみて研究を進める【画像多数】 ナスカの地上絵は南米ペルーの乾燥したナスカ台地に描かれた巨大な線画の総称です。 山形大学では２００４年から坂井正人教授を中心に地上絵の研