プロ野球・広島は28日、辻大雅投手・前川誠太選手と支配下契約を締結したことを発表しました。辻投手は2022年ドラフトの育成3位で、二松学舎大付高から広島に入団。20歳の3年目左腕です。今季はここまでファームの23試合にリリーフ登板し、防御率3.80をマーク。登板イニング数を超える24の三振を奪い、奪三振率9.13としています。支配下契約を受けて、辻投手は「素直にうれしいです。どんな形でもいいのでチームが勝てるように投げ