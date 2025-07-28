ÊÛ¸î»Î¤Ç¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬2025Ç¯7·î28Æü¤ËX¤Ç¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ø¤Î¡Ö½¹¤¤¡×È¯¸À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¡ÖÈ¯¸À¤Î»ÅÊý¤ò°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤í¡×¶¶²¼»á¤ÈËÌÂ¼»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²óÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÂ¼»á¤¬27Æü¤ËX¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø²ò»¶¤¹¤ë¤¾¡ª¡Ù¥Ý¡¼¥º¤Ï¼«Ì±ÅÞ½°