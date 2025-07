『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』(2017)『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』(2019)の前日譚ドラマ「IT: Welcome to Derry(原題)」より、新予告編が公開された。“それ”の始まりを描く新シリーズ。殺人ピエロのペニーワイズが再登場する。 物語の舞台は、映画でも描かれた架空の田舎街デリー。主な時系列は1962年、すなわち第1作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。