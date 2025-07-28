◆陸上全国高校総体第４日（２８日、ホットスタッフフィールド広島）女子８００メートルのタイムレース決勝で、日本記録保持者の東大阪大敬愛高・久保凛（３年）が２分２秒３４で同種目初の３連覇を飾った。「３連覇したいと思っていたので、その目標が達成できてとてもうれしく思います。あまりプレッシャーを感じることも無く、今の自分の走りができたら３連覇はできると思っていた。そこはリラックスして臨むことができま