前走の宝塚記念で１１着だったレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル）を秋の始動戦に見据え、調整していくことが分かった。７月２８日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。昨年の有馬記念で２つ目のＧ１タイトルを獲得したグランプリホースは、登録していた凱旋門賞出走を断念。その後は札幌記念も候補に挙