エジプト出身のタレント、フィフィ（48）が28日までに自身のSNSを更新。元文科次官の前川喜平氏が、元迷惑系ユーチューバーのへずまりゅう氏の奈良市議選当選に“危機感”を示した件について言及した。へずまりゅう氏は、20日投開票の奈良市議選（定数39）に無所属で初出馬して初当選を果たした。55人が立候補した選挙で、自身が取り組む奈良公園でのシカの保護活動をアピール。SNSでの高い知名度を生かして支持を得た。選挙戦