お笑いコンビ・バッテリィズのエースが、27日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（毎週日曜前7：00）に出演。自身の母親の墓について、父親の驚きのエピソードを語った。【動画】“別人級”に変身したバッテリィズのエース「カッコいい！デコだしかわいい」この日は、“放送が延期されていた”令和ロマン・高比良くるま（高＝はしごだか）、伊沢拓司との鼎談の後編。くるまが「どういう家庭だったか」話題を振ると、エース