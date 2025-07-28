夏の高校野球兵庫大会決勝が２８日行われ、東洋大姫路が７―６で報徳学園を破り、１４年ぶり１３度目の夏の甲子園出場を決めた。渡辺拓雲主将は「つらい期間も続いたが、投手を中心に守り勝つ野球を貫いてきた。春の大会では悔しい負け方をしたので、夏は気持ちを晴らせるように、東洋らしい野球を貫き通して戦っていきたい」と力を込めた。