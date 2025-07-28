2025年8月7日(木)からPLAZAで開催される「BRAND NEW COSMETICS」では、世界中で愛される『パワーパフ ガールズ』との限定コラボアイテムが登場します♡VTやAnuaなど人気ブランドのスキンケア・メイク・ヘアアイテムが、キュートなデザインに衣替え。さらに、コスメ雑貨やイベント、特製ショッピングバッグもラインアップ！PLAZA限定＆数量限定のスペシャルアイテムは見逃せません♪ 人気ブランドとガ&#125