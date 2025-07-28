第107回全国高校野球選手権静岡大会は7月28日、決勝戦が行われ、2025春覇者でAシードの聖隷クリストファーがCシードの静岡を3-1で下し、春夏通じて悲願の甲子園初出場を決めました。 聖隷は初回、二死1，2塁から5番谷口の2点適時三塁打で先手を取ります。さらに4回には二死2塁から1番大島の中前適時打で追加点を奪います。対する静岡は、4回裏、二死３塁から５番唐國の適時内野安打で１点を返します。 その後