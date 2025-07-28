睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』の公式Xアカウント(@PokemonSleepApp)は、「月曜日、ポケモンたちと過ごす朝」をテーマにお届けする、ポケモンスリープ発のショート動画シリーズ「ポケ起き」を公開している。7月28日には、第二弾の動画が公開された。「視線を感じると思ったら…」というテキストとともに、朝5時に起こしに来るウィンディの様子を描いた動画だ。視線を感じると思ったら… pic.twitter.com/HbrPGXK6M8- 『Po