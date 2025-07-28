◆第１０７回全国高校野球選手権静岡大会▽決勝聖隷クリストファー３―１静岡（２８日、草薙球場）決勝が行われ、聖隷クリストファーが静岡を３―１で破り、春夏を通じて初の甲子園出場を決めた。聖隷は初回に５番・谷口理一（りいち）三塁手（３年）の三塁打で２点を先制。４回にも１点を追加すると、左腕エース・高部陸（２年）が静岡打線を４安打１点に抑えた。昨夏は県大会決勝で掛川西に敗れて準優勝。今春は優勝して