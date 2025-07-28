ＪＲＡは７月２８日、ニュージーランド遠征中の大久保友雅騎手＝栗東・フリー＝の海外騎乗成績を発表した。現地時間２３日はケンブリッジ競馬場で一般レース５鞍に騎乗し、２Ｒ（オールウェザー１５５０メートル）のスパニッシュラッドで勝利した。同２６日はテラパ競馬場で同７鞍に騎乗し、７Ｒ（芝２２００メートル＝１４頭立て）、８Ｒ（芝１６００メートル＝１４頭立て）で２度の２着と活躍。同２７日はテアロハ競馬場で同