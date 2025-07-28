首位の阪神の勢いが止まらない。２７日の甲子園でのＤｅＮＡ戦も７―１で圧勝し、今季は９２試合５５勝３５敗２分けで貯金を２０に乗せた。もちろんセで最速の貯金２０到達。優勝した２３年以来２年ぶりの最速到達だ。ちなみにセの最速貯金２０到達回数は以下の通り。巨人３６阪神８中日８広島７ヤクルト６ＤｅＮＡ２（到達なしが９度）阪神は９２試合目での貯金２０到達。阪神がセ最速で貯金２０に