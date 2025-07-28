◆第１０７回全国高校野球選手権兵庫大会▽決勝東洋大姫路７―６報徳学園（２８日・ほっともっとフィールド神戸）今春センバツ出場の東洋大姫路が、昨夏の県王者・報徳学園を破って、１９８５年以来４０年ぶりとなる春夏連続甲子園出場を決めた。３―３の６回、白鳥翔哉真左翼手（３年）の左前適時打で勝ち越し。さらに、見村昊成右翼手（３年）の左越え適時二塁打で２点を追加した。先発のマウンドに上がった木下鷹大投手