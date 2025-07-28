韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET 【K】』第2話にて、俳優として活躍する練習生の登場にマスターが熱く反応する一幕があった。【映像】話題のBLドラマに出演したときの映像『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BO