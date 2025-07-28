Image: Shutterstock 火が出てからでは遅いので…。最近多いモバイルバッテリーやハンディファンの発火報告。先日、山手線内でモバイルバッテリーから出火し、電車が一時止まるといった事件がありました。後にこのバッテリーは、製造上の不具合があるリコール対象モデルだったことが判明。メーカーも重要なお知らせとして、リコール対象製品の回収を呼びかけています。【重要なお知らせ】リ