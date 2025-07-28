復刻させた榎本武揚のせっけん（手前）について話す小樽商科大の沼田ゆかり教授＝札幌市戊辰戦争で函館・五稜郭を拠点に、新政府軍と戦った榎本武揚（1836〜1908年）が製造法を書き記したせっけんの復刻事業に、小樽商科大（北海道小樽市）のチームが取り組んでいる。前身の小樽高等商業学校（高商）の創設に榎本が関わったとされ、沼田ゆかり教授（48）は「せっけんを通じ、北海道と縁が深いことを知ってもらえれば」とアピール