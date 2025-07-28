今週の主な予定日銀会合とFOMC米GDPに雇用統計、PCE価格指数米中貿易協議豪CPI ・関税前の在庫積み上げの反動で4月輸入急減、その影響で米GDPは第2四半期2.5%前後に急回復 ・FOMCインフレ加速受け据え置きの公算大、ウォラー理事とボウマン副議長は利下げ主張か ・FOMC翌日にPCE価格指数伸び加速の見通し、関税の影響が大きいカテゴリーに注目 ・米雇用統計前回は予想大きく上回る雇用者数増と