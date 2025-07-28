149.78ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 149.63200日移動平均 149.19エンベロープ1%上限（10日間） 147.72現値 147.7110日移動平均 147.52一目均衡表・転換線 146.5721日移動平均 146.23エンベロープ1%下限（10日間） 145.93一目均衡表・基準線 145.69100日移動平均 145.25一目均衡表・雲（上限） 144.27一目均衡表・雲（下限） 143.36ボリンジャーバンド2