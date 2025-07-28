「高校野球兵庫大会・決勝、東洋大姫路７−６報徳学園」（２８日、ほっともっとフィールド神戸）東洋大姫路が報徳学園を下し、２０１１年以来１４年ぶりとなる夏の甲子園出場を決めた。二回２死で桑原大礼捕手（３年）が左翼スタンド中段に突き刺す先制ソロをマーク。その裏にすぐさま同点に追いつかれるも、三回２死二塁で白鳥翔哉真外野手（３年）の左前打と相手の失策で同点。さらには高田琉心内野手（３年）の中前適時打