【モデルプレス＝2025/07/28】モデルの松島花が27日、自身のInstagramを更新。オールブラックでまとめた私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】松島花「背中綺麗」と話題のユニクロ着こなした姿◆松島花、美背中際立つ私服コーデ披露松島は「まっくろクロムすけ」と高級ジュエリーブランド「クロムハーツ」を身に着けた私服姿を公開。「噂のユニクロのホルターネック可愛くて優秀」とユニクロのホルターネッ