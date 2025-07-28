円谷プロダクションは、「ウルトラマン カードゲーム」ブースターパック第5弾「勇輝の黎明」を10月31日に発売する。本製品の発売は、中国・香港で開催中のイベント「ANI-COM & GAMES HONG KONG 2025」のステージで発表された。ブースターパック第5弾（BP05）「勇輝の黎明」は「ウルトラマン カードゲーム」の登場1周年の節目での発売となり、ゲームの戦略性やコレクション性を大きく進化させる特別なブースターパック。BOX購入