7月28日、高校バスケ夏の日本一を決める「令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会（インターハイ）」男子2回戦がジップアリーナ岡山で行われ、福岡大学附属大濠高校（福岡県）が新田高校（愛媛県）を下し初戦を突破した。 昨年末のウインターカップ王者として冬夏連覇を目指す福大大濠は、試合の立ち上がりから堅守でペースをつかんだ。開始直後こそスコアが停滞してい