日銀は２８日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間５年超１０年以下」が２．０５倍、「同１０年超２５年以下」が１．７１倍、「同２５年超」が１．６６倍、「物価連動債」が５．２６倍となった。 出所：MINKABU PRESS