ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÌîÆâË­¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù(8·î15Æü¸ø³«)¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¾å±Ç¸å¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎïÆà¤È´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®Âì¾ÍÊ¿»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÝÌîÆâË­¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬¸ø³«º£¤«¤é¡¢80Ç¯Á°¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê³¤¤¬Àï¾ì¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÀï¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Ï¡¢Î½´Ï¤¬ÂçÇË±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àä¤¨¤ºÉÔ»à¿È¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¼ç