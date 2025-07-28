ヤマナカ [名証Ｍ] が7月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比40.8％減の0.7億円に落ち込み、通期計画の12億円に対する進捗率は6.2％にとどまり、5年平均の35.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.5％→0.2％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース