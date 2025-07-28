映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の一場面（（C）吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable）18日から公開中のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の興行収入が25日までの8日間で100億円を突破したと、配給元のアニプレックスが28日発表した。国内映画史上最速という。27日までの10日間での興収は128億7千万円で、910万人超を動員した。これまでは、歴代最高の興収記録