ナガワ [東証Ｐ] が7月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比3.5％減の11.1億円に減り、4-9月期(上期)計画の26億円に対する進捗率は43.0％にとどまり、5年平均の49.8％も下回った。 同時に、期末一括配当を従来計画の60円→100円(前期は60円)に大幅増額修正した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.6％→9.3％に低下した。