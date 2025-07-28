【「DIGIMON BEATBREAK」緊急特番】 8月1日8時1分～ 配信予定 東映アニメーションは、TVアニメーション「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の最新情報を届ける緊急特番を8月1日8時1分より配信する。 「DIGIMON BEATBREAK」は、「デジモン」の完全新作アニメーション。10月に放送開始される予定となっている。 1999年3月6日に劇場版「デジモ