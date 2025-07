アイドルグループ・Peel the Appleに所属する浅原凜の1st写真集『凜』。7月28日に、23歳の誕生日を迎えることを祝して、写真集の新アザ―カットが到着した。【写真】Peel the Apple浅原凜1st写真集よりかわいいアザーカット(4枚)Peel the Appleのリーダーとセンターを務める浅原凜の1st写真集『凜』は、全編宮古島で撮影されており、今しか撮影出来ない等身大の情景を写し出している。また4月から、約30枚の追加カットを収録