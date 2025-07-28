元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが27日、自身のインスタグラムを更新し、タンクトップ姿の全身オールブラックコーデを披露した。【写真】椚マイカ、はち切れんばかりのタンクトップ姿を披露（5枚）椚マイカは1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理