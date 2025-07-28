エスパニョールからジョアン・ガルシアを完全移籍、マンチェスター・ユナイテッドからマーカス・ラッシュフォードを期限付き移籍でそれぞれ獲得し、課題だったチームの補強ポイントをしっかりと埋めたバルセロナだが、財政難に苦しむ同クラブでは人件費削減のために新戦力の獲得と現有戦力の放出を並行して進めなければならない。当初バルセロナの首脳陣は、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの放出を目論んでいたようだ。昨年