◆第１０７回全国高校野球選手権東東京大会▽決勝関東第一７―１岩倉（２８日・神宮）岩倉が昨夏甲子園準Ｖの関東第一に敗れ、最後の夏を終えた。２回、１死から６番・上原慶大（３年）投手が右中間への三塁打で出塁すると、７番・高橋歩夢（３年）中堅手の左前適時打で１点を先制。しかし、先発の上原が相手打線に捕まり、４回までに３失点で逆転。その後も相手打線を止められず、７―１で敗れた。打線は関東第一の好