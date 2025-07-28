◆第１０７回全国高校野球選手権奈良大会▽決勝天理３―２智弁学園（２８日・さとやくスタジアム）２０１６年以来、９年ぶりに夏の奈良大会決勝で実現した黄金カードを天理が制し、３年ぶり３０度目の甲子園出場を決めた。昨秋、今春に続いて、奈良大会３連続Ｖを達成し、智弁学園の夏３連覇を阻止した。就任１年目で春夏連続出場に導いた藤原忠理監督は「ベンチとスタンドが一つになって戦えた」と応援に感謝した。天理は