【モデルプレス＝2025/07/28】俳優の佐藤健が、27日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）に出演。15年来の親友だという俳優が、佐藤健の素顔を明かした。【写真】佐藤健とFC加入し合っている人気俳優◆神木隆之介、佐藤健は「笑顔が素敵」同じ事務所に所属し、佐藤と15年来の付き合いがあると話したのは神木隆之介。この日VTRで出演した神木は佐藤のファンクラブに入っているといい「やっぱり最新情報が知れ