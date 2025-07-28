【モデルプレス＝2025/07/28】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月18日より公開。27日まで公開10日間で、観客動員910万4483人、興行収入128億7217万6700円を記録した。【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル◆「鬼滅の刃」最新作、公開10日間で観客動員910万人本作は公開3日間で日本歴代NO.1のスタートを切り、勢いそのままに、公開から8日間で興行収入100億円を突破