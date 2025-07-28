世界ユニバーシティー夏季大会（ドイツ）の体操女子で４冠を達成した宮田笙子（順大）は、代表復帰戦での学びをさらなる飛躍の糧につなげる構えだ。今大会は「しっかり軸になる演技をしたい」との言葉通り、団体戦で頂点取りに貢献。個人総合、跳馬、床運動でも金メダルを手にした。２８日には自身のインスタグラムを更新し「３日間連続という過酷なスケジュールの中で、ケガなく、そしてミスなく１１演技をやり切れたことは、